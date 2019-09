Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht, Geparktes Fahrzeug beschädigt

Gau-Bischofsheim (ots)

Ein 37-Jähriger Fahrzeugbesitzer aus Gau-Bischofsheim parkte am 18.09.2019 gegen 22:30 Uhr seinen PKW (Opel Astra, Farbe: blau) in der Bahnhofstraße auf Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 26. Als der Fahrzeugbesitzer am 20.09.2019 gegen 14:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er eine Beschädigung an seinem PKW. Der Sachschaden befindet sich am linken Außenspiegel sowie am Radlauf vorne links (Kratzspur).

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

