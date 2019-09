Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: alte Weinkelter beschädigt

Bild-Infos

Download

Mommenheim, Schulstraße/Moselstraße (ots)

In der Nacht vom 17.-18.09.19 wurde eine alte ausgediente Weinkelter, welche mit Blumen bepflanzt war durch bisher unbekannte Täter mutwillig zerstört. Wer kann Hinweise geben, diese bitte an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell