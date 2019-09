Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit E-Scooter

Oppenheim, Im Kläuerchen (ots)

Am Donnerstag, 19.09.19 gegen 18:00 Uhr, befährt der 32-jährige Oppenheimer die Straße Im Kläuerchen in Richtung In den Weingärten, mit seinem E-Scooter, auf dem linken Gehweg. An der Kreuzung Im Kläuerchen / Baumschulweg will er von der linken auf die rechte Seite wechseln, missachtet hierbei aber die Vorfahrt der von rechts kommenden 42-jährigen Oppenheimer Fahrzeugführerin, die den Baumschulweg in Richtung Im Grohfuß befährt. Der E-Scooter-Fahrer kann aber noch vor dem Zusammenstoß abspringen und der E-Scotter wird dann noch leicht von der Stoßstange des Pkw erfasst. Verletzt wird hierbei niemand. Der E-Scooter und der Pkw haben nur leichte Kratzer. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600,- Euro geschätzt.

