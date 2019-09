Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: ÖL-Auto verliert Öl

Gau-Bischofsheim, Steigstraße (ots)

Am Donnerstag Nachmittag, 19.09.19, gegen 14:30 Uhr, wird ein Anwesen in der Steigstraße mit Heizöl beliefert. Während des Belieferungsvorganges stellt der Fahrer fest, dass Öl aus der Pumpanlage am Fahrzeug läuft. Der Fahrer kann das Problem beheben und weiteres Auslaufen verhindern. Das bereits ausgelaufene Öl hat die Straße auf ca. 30 Meter verunreinigt. Zur Reinigung musste die Steigstraße ca. 3 Stunden gesperrt werden. Ab 17:30 war sie wieder frei. Die Freiwillige Feuerwehr Gau-Bischofsheim war mit 20 Kräften im Einsatz

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell