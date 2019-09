Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vollernter streift Mauer

Dolgesheim, Weedenstraße (ots)

Am Montag, 16.09.19 befährt der 45jährige Oppenheimer mit seinem Traubenvollernter die Weedenstraße in Richtung Weinberge. Vermutlich infolge Unachtsamkeit streift er eine Hausmauer sowie eine Regenrinne. Der Schaden am Haus wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Am Vollernter entstand kein Schaden

