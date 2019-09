Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: fremde Frau im Wohnzimmer

Oppenheim, Am Gutleuthaus (ots)

Am Montag, 16.09.19, gegen 12:00 Uhr bemerkt der dort wohnhafte junge Mann eine fremde Frau im Wohnzimmer, die gerade in der Handtasche seiner Freundin herumwühlt. Als er fragt was sie da macht, läuft sie aus der Wohnung und kann unerkannt verschwinden. Die Wohnungseingangstür wurde aufgehebelt. Wer kann Hinweise zu der Frau geben, die als 40-50 jährig, dunkler Teint, kräftige Figur, ca. 170 cm groß beschrieben wird. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330 entgegen.

