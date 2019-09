Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstähle aus mehreren Pkw

Gau-Bischofsheim,Am Weingarten/ Harxheim,Bahnhofstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.09.19, gegen 04:15 Uhr, wurden durch bisher unbekannte Täter mehrere, frei zugängliche, Fahrzeug im Wohngebiet Am Weingarten geöffnet. Einige der Fahrzeuge dürften auch nicht verschlossen gewesen sein. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen, was dort von außen sichtbar war, wie z.B. Geldbörsen und mobile Navis. Gleichgelagerte Fälle gab es im Bereich der Bahnhofstraße in Harxheim. An den geöffneten Fahrzeugen ließen der/die Täter die Türen offen stehen und die Innenbeleuchtung an. Es steht zu vermuten, dass die gleichen Täter an beiden Orten unterwegs waren Wer hat Beobachtungen in dem genannten Zeitraum gemacht, insbesondere evtl. auch eine kleinere Gruppe, die in dem Bereich unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

