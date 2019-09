Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Guntersblum (ots)

Am Samstag, den 14.09.2019, gegen 20:40 Uhr, kam es auf der B 9 in Höhe Guntersblum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 22-jährige Fahrerin aus Büttelborn und eine 30-jährige Fahrerin aus Alsheim befuhren mit ihren Fahrzeugen hintereinander die B 9 aus Richtung Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms. Die 22-jährige Fahrerin aus Büttelborn soll mit ihrem Beifahrer, einem 23-jährigen aus Hochheim, während der Fahrt in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein und ihr Fahrzeug in Folge dessen, aus derzeit unbekannten Gründen, in Richtung Grünstreifen gelenkt haben. Der 23-jährige aus Hochheim soll daraufhin während der Fahrt plötzlich die Handbremse gezogen haben, woraufhin das Fahrzeug ausbrach und das Fahrzeug der 30-jährigen Fahrerin aus Alsheim auffuhr. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die 22-jährige Fahrerin aus Büttelborn wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

