Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigungen

Nierstein (ots)

Am Samstagmorgen, 14.09.2019, zwischen ca. 02:30 Uhr - 02:35 Uhr, meldete sich ein 48-jähriger Geschädigter aus Nierstein, der eine Gruppe Jugendlicher an seinem Haus vorbeilaufen hörte. Er war durch die laute Unterhaltung wach geworden. Er konnte nur noch zwei Nachzügler sehen, die in Richtung Bahnhof liefen. Nun war seine Einfriedungsmauer beschädigt, da zwei Abdeckplatten auf die Straße geworfen wurden und zersprungen waren. Ob diese Personen dafür verantwortlich waren, konnte er nicht sagen. Beschreiben konnte er die Personen ebenfalls nicht. Am Bahnhof Nierstein sollten in diesem Zusammenhang drei Personen kontrolliert werden, wobei zwei flüchteten. Ein Tatzusammenhang konnte bisher nicht hergestellt werden. In der Bildstockstr. und der Mühlstr. wurden beschädigte Blumenkübel, die wahrscheinlich von Fensterbänken geworfen wurden, festgestellt. Die Polizei bittet eventuell Geschädigte oder Zeugen sich unter unten angegebener Nummer zu melden.

