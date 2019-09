Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht-Hauswand beschädigt

Bodenheim (ots)

Die 78-jährige Bodenheimerin meldet einen Schaden an Ihrer Hauswand, der möglicherweise durch einen LKW verursacht wurde. Die Nachbarin hatte die Eigentümerin auf den Schaden aufmerksam gemacht, als sie diesen von ihrem Küchenfenster aus entdeckt hatte. Die Nachbarn bekamen eine Lieferung durch einen LKW, der möglicher Weise beim Rückwärts rangieren mit der rechten oberen Ecke am Dachkennel hängen geblieben ist. Dadurch entstand Schaden auf einer Höhe von ca. 60-300cm. Die Nachbarn hatten bereits die Lieferfirma verständigt, welche wiederum bei der Speditionsfirma anfragten. Bislang konnte der LKW Fahrer nicht erreicht werden. Unklar bleibt bisher, ob der LKW-Fahrer den Anstoß mit der Hauswand bemerkt hat und überhaupt als Verursacher in Frage kommt. Sollten Sie dazu Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei Oppenheim um Kontaktaufnahme.

