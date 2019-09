Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: 9-jähriger alleine auf der Kerb unterwegs

Bodenheim (ots)

Am 14.09.2019, kurz nach Mitternacht, wird durch eine aufmerksame 25-jährige Nackenheimerin mitgeteilt, dass sie einen kleinen syrischen Jungen in ihre Obhut genommen habe. Dieser sei zu dieser späten Stunde ohne Eltern auf der Bodenheimer Kerb unterwegs. Der 9-jährige kann durch die eingesetzten Beamten seinem Vater in Oppenheim zugeführt werden, der dessen Verschwinden erst kurz zuvor bemerkt hatte. Nach einem eindringlich geführten Gespräch mit dem alleinerziehenden Vater mehrere Kinder wurde bekannt, dass der Sohn schon des Öfteren Solo-Ausflüge ohne das Wissen seines Vaters unternommen hatte. Beide gelobten Besserung.

