Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Pöbelnder Heranwachsender auf der Mommenheimer Kerb

Mommenheim (ots)

Am Freitag, 13.09.2019, gegen 23:50 Uhr, wird durch die Mitarbeiter der Security mitgeteilt, dass ein 20-jähriger Mommenheimer andere Besucher der Kerb anpöbelt. Da der junge Mann dem erteilten Platzverweis nicht nachkommen will, wurde zu dessen Durchsetzung die Polizei hinzugezogen. Bei der Durchsuchung der Person kann eine kleine Menge Betäubungsmittel, vermutlich Marihuana, aufgefunden werden. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommt, wird er vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam auf der Dienststelle der PI Oppenheim zugeführt und in den frühen Morgenstunden wieder entlassen. Der Beschuldigte muss zudem mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell