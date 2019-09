Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sonderkontrolle im Dienstgebiet der PI Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am Freitag, 13.09.2019, in der Zeit von 20:00-24:00 Uhr werden von Beamten der PI Oppenheim zivile Personenkontrollen durchgeführt, inbes. hinsichtlich Betäubungsmitteln.

Gegen 22:37 Uhr wird im Bereich der Unterführung Bahnstraße/Viehweg ein Pkw mit insgesamt 4 Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges kann unter dem Sitz des Beifahrers eine Tüte mit Betäubungsmitteln, ca. 100 g Marihuana (wahrscheinlich), festgestellt werden. Der 22-jährige Beschuldigte aus Oppenheim, welcher den Besitz des Tütchens einräumte, muss nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Gegen 21:19 Uhr, wird am sogenannten 72 Stunden-Platz in Guntersblum ein 19-jähriger Gimbsheimer einer Personenkontrolle unterzogen. Er führt ca. 1 Gramm Betäubungsmittel, vermutlich Amfetamin, mit sich. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rollers wird zudem eine Plastiktüte mit ca. 47 Gramm, vermutlich Marihuana, aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Auch in diesem Fall muss der Beschuldigte mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell