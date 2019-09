Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Trunkenheit im Verkehr

Bodenheim (ots)

Während der abendlichen Streifenfahrt in der Rheinstraße in Bodenheim, am Freitag den 13.09.2019, kommt den eingesetzten Beamten ein Fahrradfahrer ohne Beleuchtung entgegen. Aufgrund dessen wird dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schnell wird klar, dass der in Bodenheim lebende 24-jährige Rumäne, deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 2,29 Promille ergibt, bescheinigt die absolute Fahruntüchtigkeit des Mannes. Gegen den alkoholisierten Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Nach derzeitiger Rechtsprechung gilt ein Fahrradfahrer ab einem Alkoholwert von 1,6 Promille als absolut fahruntüchtig und macht sich nach § 316 StGB strafbar.

