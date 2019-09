Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Nierstein, Hauptstraße (ots)

Am Donnerstag, 12.09.19, gegen 17:00 Uhr, befährt ein silberner oder hellblauer Mercedes A-Klasse die Hauptstraße in Nierstein-Schwabsburg in Richtung Nierstein. In Höhe des Anwesens 150 parken rechts ordnungsgemäß Fahrzeuge, aber die Straße wird dort etwas zu eng. Trotz bevorrechtigten Gegenverkehrs fährt der Mercedes-Fahrer weiter und streift dabei einen rechts geparkten Pkw und beschädigt diesen am Spiegel und am vorderen Kotflügel. Der Schaden beträgt ca. 1500,- Euro. Von einem Zeugen kann nur ein Teil des Kennzeichen abgelesen werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Oppenheim, 06133-9330.

