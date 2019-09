Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines Mähroboters

Wintersheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 06.09.19, 19 Uhr bis Samstag, 07.09.2019, 19 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Mähroboter vom umzäunten Grundstück des geschädigten Ehepaares in Wintersheim am Ortsrand. Der Roboter wurde erst vor wenigen Wochen angeschafft und hat einen Wert von ca. 300 Euro. Die Polizei in Oppenheim erhofft sich Hinweise unter der Rufnummer 06133/9330 oder per mail pioppenheim@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim