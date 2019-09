Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall B 9 Guntersblum Süd

Guntersblum (ots)

Am 06.09.2019, 17:00 Uhr befuhr eine 63-Jährige Frau aus Guntersblum die Wormser Straße in Guntersblum in Richtung B 9, Anschluss Süd. An der dortigen Einmündung bog sie nach links in Richtung Oppenheim ab. Dabei übersah sie das aus Richtung Oppenheim herannahende, bevorrechtigte Fahrzeug eines 41-jährigen aus Hamm und stieß mit diesem zusammen. Trotz des heftigen Zusammenstoßes blieben beide Fahrer unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 15000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell