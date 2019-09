Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung

Nackenheim (ots)

Im Zeitraum vom 28.08.19, 00:00 Uhr bis 03.09.19, 08:30 Uhr, kam es am Forum Vinum in der Adam-Winkler-Straße in Nackenheim zu einer Sachbeschädigung. Es wurden insgesamt neun Schlösser mit einer transparenten Substanz, bei der es sich vermutlich um Klebstoff handelt, versehen. Die Schlösser lassen sich hierdurch nicht mehr öffnen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell