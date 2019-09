Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht, Parkplatz VR-Bank

Nierstein, Langgasse (ots)

Die 29-jährige aus Düsseldorf parkt ihr Fahrzeug am 30.08.19 auf dem Parkplatz der VR-Bank in Nierstein in der Langgasse. Am Sonntag Morgen, 01.09.19, 10:00 Uhr bemerkt sie, dass ihr Fahrzeug beschädigt ist. Vermutlich beim Ein-/Ausparken wirde ihr Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt. Wer Beobachtungen gemacht hat, melde diese bitte der Polizei in Oppenheim, 06133-9330.

