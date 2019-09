Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Oppenheim, Bahnhofstraße (ots)

Die 20-jährige Oppenheimerin parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß am in der Bahnhofstraße. Den Schaden bemerkte sie am 01.09.19 gegen 10:30 Uhr. Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Rangieren oder Ein-/Ausparken gegen das geparkte Fahrzeug. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr einfach weg. Der Schaden an dem geparkten Pkw wird auf 3000,- Euro geschätzt. Hinweise bittet an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330,

