Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Person im Rhein löst Rettungseinsatz aus

Oppenheim (ots)

Am Samstagmittag meldete eine Spaziergängerin eine im Rhein befindliche männliche Person die abgetrieben werde. Unmittelbar alarmierte Rettungskräfte, Feuerwehr, DLRG und Polizei stellten einen schwimmenden 83-jährigen Niersteiner in Höhe des Oppenheimer Hundestrands fest. Wie sich herausstellte, befand sich die männliche Person in keiner misslichen oder hilflosen Lage und konnte aus eigenen Kräften zurück zum Ufer schwimmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell