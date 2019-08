Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Motorradfahrer - Kollision bei Überholvorgang

Oppenheim (ots)

Am Freitag, 30.08.2019, gegen 15:18 Uhr, kam es in Oppenheim an der Ecke Steinweg/ Hafenstr. (gegenüber der Totaltankstelle) zum Zusammenstoß zwischen einem einbiegenden PKW und einem zum Überholen ansetzenden Motorradfahrer. Ein PKW-Führer, der die B9 in Richtung Worms befuhr, verlangsamte, blinkte zum Rechtsabbiegen und gab dem PKW-Führer, der aus dem Steinweg auf die B9 in Richtung Mainz einbiegen wollte, Lichthupe. Während der Motorradfahrer hinter dem Rechtsabbieger zum Überholen ansetzt, fuhr der PKW-Fahrer nach links auf die B9 ein und sei schon auf seiner Fahrspur gewesen, als der überholende Motorradfahrer mit seiner Fahrzeugfront kollidierte. Glücklicher Weise wurde der Motorradfahrer wahrscheinlich nur am rechten Fußgelenk verletzt. Er wurde ins Klinikum Worms gebracht. Falls Sie Zeuge des Unfalles geworden sind, bittet die Polizei um einen Anruf oder ein E-Mail zu untenstehenden Kontaktdaten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell