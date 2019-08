Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Oppenheim, Am Stadtbad (ots)

Der 44-jährige aus Oppenheim hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand am Abend , 28.08.19 gegen 18:00 Uhr abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr zum Fahrzeug kam stellte er fest, dass die komplette Fahrerseite (Kotflügel, Fenster, Tür, Felge) zerkratzt und der Außenspiegel abgerissen war. Vermutlich hat ein Fahrzeug beim Vorbeifahren den Schaden verursacht, hat die Unfallstelle jedoch verlassen ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-933, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell