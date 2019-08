Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Bodenheim, Bahnhofstraße (ots)

In der Zeit vom 26.08.19, 19:30 Uhr - 27.08.19, 15:00 Uhr stand der Pkw einer 24-jährigen Bodenheimerin in der Bahnhofstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat das geparkte Fahrzeug an der vorderen linken Seite touchiert und dadurch beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Oppenheim, 06133-9330.

