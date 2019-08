Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall, Rad abgerissen

Hahnheim, L432, Sonnenhof (ots)

Am Dienstag, 27.08.19 gegen 09:00 Uhr begegnen sich auf der L432 bei Hahnheim in Höhe des Aussiedlerhofes "Sonnenhof" ein 40-jähriger Mainzer und ein 36-jähriger Undenheimer. Der Undenheimer fährt aus Richtung B420 in Richtung Hahnheim und der Mainzer kommt ihm mit Pkw und Anhänger entgegen. Da der 36-jährige nicht weit genug rechts fährt kollidiert sein linkes Vorderrad mit dem Rad des entgegenkommenden Anhängers und beide Räder werden abgerissen. Ein Leitpfosten wird durch das anschließende Schlingern des Anhängers beschädigt Verletzt wird bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge (Pkw und Anhänger) müssen anschließend abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit sind. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt

