Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Reifen gestochen

Dolgesheim, Gaustraße (ots)

Der Anhänger des Geschädigten stand in der Gaustraße in Dolgesheim geparkt. Vermutlich wurden beide Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes eingestochen. Der Besitzer bemerkte dies erst am Montag Nachmittag, 26.08.19 gegen 15:00 Uhr. Nachdem er die beiden Reifen wieder aufgepumpt hatte, bemerkte er den Luftaustritt an zwei kleinen Löchern. Als Tatzeitraum kann die Nacht von Sonntag auf Montag eingegrenzt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330.

