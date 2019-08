Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kellerwegfest Nachlese

Guntersblum (ots)

Die Nachlese des Kellerwegfestes am 23.08. und 24.08.2019 in Guntersblum wurde an beiden Festtagen bei sommerlichen Temperaturen bis spät in die Nacht hinein gut besucht. Die Polizei wurde am Freitag zu mehreren, alkoholbedingten Streitigkeiten und Schlägereien vor allem jugendlicher Beteiligter gerufen. Insgesamt kam es am Freitag zu mehreren Anzeigen wegen Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittegesetz. Weiterhin kam es zu zwei Sachbeschädigungen. In der Julianenstraße wurde im Tatzeitraum vom 23.08.19, 20:00 Uhr bis 24.08.19, 05:20 Uhr die Fensterscheibe eines Hauses eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. In der Grabenstraße wurde am 25.08.2019, um 02:30 Uhr, der Briefkasten eines dortigen Hauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 50 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden. Weiterhin wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt, mehrere Platzverweise ausgesprochen und eine Person in Gewahrsam genommen, die einem Platzverweis keine Folge leistete. Der Besucherandrang am Samstag überstieg die Besucherzahl am Freitag um ein Vielfaches. Auch am Samstag wurde die Polizei zu mehreren alkoholbedingten Streitigkeiten gerufen. Es wurden zwei Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Strafanzeige wegen Beleidigung gegen Polizeibeamte aufgenommen. Weiterhin wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen und eine Person in Gewahrsam genommen, da diese einen Platzverweis nicht befolgte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell