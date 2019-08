Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Gau-Bischofsheim (ots)

Am 24.08.2019, 15:20 Uhr parkte ein 38-jähriger aus Mainz-Kastel seinen PKW ordnungsgemäß in der Brühlstraße in Gau-Bischofsheim am rechten Fahrbahnrand. Als er zwei Stunden später zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Frontstoßfänger und der linke Frontscheinwerfer beschädigt waren. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 EUR geschätzt.

