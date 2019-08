Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Reisebus verliert Rad

Bodenheim, B9 (ots)

Am Donnerstag Abend, 22.08.19 gegen 22:20 Uhr kommen 53 Schüler einer 10. Klasse des Gymnasiums Nackenheim mit ihren 4 Begleitern des Lehrkörpers mit dem Schrecken davon, als ihr Reisebus ein Hinterrad verliert. Die Schüler waren auf der Rückreise einer Klassenfahrt von Verdun/Frankreich, als ihr Reisebus kurz vor Erreichen der Schule in Nackenheim plötzlich ein Hinterrad verlor. Zwischen Main-Laubenheim und der Abfahrt Bodenheim verlor der Bus plötzlich ein Hinterrad, welches dann am Bus vorbei rollte. Der 58-jährige Busfahrer aus Kirchberg bringt den Bus gefahrlos in einer Nothaltebucht zum Stehen. Die Schüler können den Bus verlassen und halten sich dann sicher hinter der Leitplanke auf, wo sie anschließend von den Eltern abgeholt werden. Zwei Schülerinnen müssen kurzzeitig wegen Schock durch den Rettungsdienst versorgt werden, können aber mit ihren Eltern anschließend nach Hause. An dem Rad sind die Radbolzen gebrochen. Die Ursache ist unklar. Dass nicht mehr passiert ist, ist dem Umstand zu verdanken, dass der Bus auf der Hinterachse zwillingsbereift ist und zu der Uhrzeit weniger Verkehr herrschte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ein Gutachter wurde mit der Besichtigung des Busses und des Rades beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell