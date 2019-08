Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht durch hübsche Lkw-Fahrerin

Oppenheim, Am Wattengraben (ots)

Der Geschädigte 57-jährige aus Westhofen stand am Mittwoch, 21.08.19 gegen 13:30 Uhr, mit seinem Lkw gegenüber dem "BauSpezi" in Oppenheim an einer Baustelle. Eine Lkw Fahrerin war mit ihrem Lkw-Zug am Rangieren und verkeilte sich mit dem Verriegelungsbolzen der Heckklappe an dem stehenden Lkw. Erst nach mehrmaligen hin- und herfahren lösten sich die beiden Lkw´s. Die Fahrerin fuhr dann allerdings einfach weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es hat sich niemand das Kennzeichen des Lkw gemerkt, allerdings gaben Zeugen an, dass die Lkw -Fahrerin sehr hübsch gewesen sei. Der Schaden an dem stehen den Lkw wird auch ca. 1500,- Euro geschätzt Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

