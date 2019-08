Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Auto zerkratzt

Dexheim, Schloß-Straße (ots)

Die 37-jährige Dexheimerin parkte ihr Fahrzeug, einen Opel Astra in der Zeit vom 21.08.19, 14:30 - 22.08.19, 07:30 Uhr in der Schloß-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug kam stellte sie fest, dass die gesamte Fahrerseite Kratzer aufwies die zuvor nicht vorhanden waren. Hinweise über Beobachtungen bitte an die Polizei Oppenheim, 06133-9330

