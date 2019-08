Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Dienheim (ots)

Am 20.08.2019, zwischen 14:00h und 14:40h, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, den in Dienheim in der Berliner Straße vor Haus-Nr. 41 abgestellten PKW des Geschädigten, an dessen hinterer linken Stoßfängerecke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW des Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

