Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Schwerer Raub Kellerwegfest

Guntersblum (ots)

In der Brunhildstraße in Guntersblum kam es am 17.08.2019, gegen 00:40 Uhr, zu einem schweren Raub. Ein 21-Jähriger besuchte mit einigen Freunden das Kellerwegfest. Zur Tatzeit telefonierte er mit einem Freund, als er plötzlich einen dumpfen Schlag gegen seinen Kopf verspürte. Anschließend fiel er zu Boden und war einige Zeit bewusstlos. Als der Geschädigte wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen seines Smartphones fest. Bei diesem handelte es sich um ein Samsung Galaxy S8 Plus. Der 21-Jährige erlitt aufgrund der Schlageinwirkung eine leichte Platzwunde am Kopf. Der entstandene Schaden beträgt circa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell