Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Krämerstraße in Oppenheim - Unfallbeteiligter gesucht

Oppenheim (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 14.08.2019, etwa gegen 15:45 Uhr, wurde ein dunkler/ schwarzer PKW, wahrscheinlich Limousine, der in der Krämerstraße in Oppenheim geparkt war, durch einen Unfall beschädigt. Wahrscheinlich an der linken Front bei ungefähr 30 - 50cm. Der Verursacher meldete sich bei der Polizei, da der beschädigte PKW leider schon weggefahren war. Wer dazu Hinweise geben kann oder gar der Geschädigte ist, melde sich bitte bei der Inspektion Oppenheim.

