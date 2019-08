Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Friesenheim, Gaustraße (ots)

Am Mittwoch, 14.08.19, gegen 11:45 Uhr, befährt ein 59-jähriger Radfahrer aus Köngernheim die Gaustraße aus Richtung Weinolsheim. Gleichzeitig wird dort zu dieser Zeit der Müll geleert und ein Mitarbeiter zieht die Mülltonne auf den Gehweg. Die Mülltonne bleibt jedoch am Bordstein kurz hängen und in diesem Moment stößt der Radfahrer gegen die Mülltonne und kommt zu Fall. Er verletzt sich beim Sturz leicht (Schürfwunden) und wird vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Mainz verbracht. Das Fahrrad wird bei Anwohnern untergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell