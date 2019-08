Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Bodenheim, Pfarrstraße (ots)

Der 27 jährige Bodenheimer parkt seinen Pkw in der Pfarrstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. In der Zeit vom 09.08.19, 18:00 Uhr bis 11.08.19, 20:00 Uhr befährt der Unfallverursacher die Pfarrstraße aus Richtung Langgasse in Richtung Rheinstraße und streift dabei den geparkten Pkw. Dieser wird beschädigt und der Schaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro Der Verursacher flüchtet von der Unfallstelle. Hinweise über Beobachtungen bitte an die Polizei Oppenheim, 06133-9330.

