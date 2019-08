Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Dienheim, Bahnstraße (ots)

Der 41-jährige Dienheimer parkt am Freitag, 09.08.19, 12:30 Uhr sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Am Sonntag, 11.08.19 bemerkt er gegen 17:00 Uhr einen Schaden an seinem Fahrzeug vorne links. Der Stoßfänger und Kotflügel ist zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Der Verursacher ist vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren dagegen gestoßen. Er ist dann aber weggefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Oppenheim, 06133-9330

