Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: 2 Autos zerkratzt

Nackenheim, In den Haferwiesen (ots)

Vermutlich wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11.08.19) in Nackenheim, In den Haferwiesen, 2 Autos zerkratzt. Die Fahrzeuge standen direkt hintereinander. Auffällig ist, dass hin und her gekratzt wurde und nicht nur im Vorbeigehen ein langer Kratzer über die Seite gezogen wurde. Einer der Fahrzeugbesitzer hat den Schaden es erst am Nachmittag festgestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1300,-Euro geschätzt. Hinweise erbittet dien Polizei Oppenheim unter 06133-9330

