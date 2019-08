Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrzeuge beschädigt

Dienheim, Am Ehrenmal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11.08.19 gegen 02:30 Uhr werden in Dienheim, Am Ehrenmal mehrere Fahrzeuge beschädigt. Es werden Spiegel abgetreten und Antenne abgeknickt. Wer Beobachtungen gemacht hat, möchte dies bitte an die Polizei Oppenheim melden unter 06133-9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell