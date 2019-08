Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: NACHTRAG Zeugenaufruf : Aufgrund Alkoholkonsums endet Einkaufsfahrt im Graben

Oppenheim (ots)

Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet darum, dass sich Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, mit der Polizei in Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 oder via Email, pioppenheim@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell