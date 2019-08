Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oppenheim (ots)

Am 10.08.2019, 00:35 h befuhr ein 26-jähriger aus Dienheim mit seinem PKW die Friedrich-Ebert-Straße in Oppenheim in Richtung Dienheim. Im Verlauf der langgezogenen Rechtskurve, in Höhe der Verbandsgemeinde Rhein-Selz, verlor er die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen die dort, neben der Fahrbahn aufgestellten Informationstafeln und Blumenkübel. Ein erster Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,65 Promille. Dem jungen Mann, der angab, zuvor das Oppenheimer Weinfest besucht zu haben, wurde ein Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein PKW wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell