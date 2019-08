Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Hillesheim, Bahnhofstraße (ots)

Am frühen Mittwoche Morgen, 07.08.19, 05:00 Uhr, meldet eine Zeugin, dass jemand versucht einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Eine männliche Person mit Kapuzenpulli und dunkler Hose sei mit einem Brecheisen am Automaten zu Gange. Sie habe ihn aber wohl erschreckt, so dass er weglief. Am Automaten wurden Aufbruchspuren festgestellt und es wurden die Zigaretten entwendet. Der Geldaufnahmebehälter war noch intakt. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330

