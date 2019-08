Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Radmuttern am Fahrzeug gelöst

Dorn-Dürkheim, Hauptstraße (ots)

Die 27-jährige Dorn-Dürkheimerin stellt bei der Fahrt zur Arbeit am Montag Morgen, 05.08.19, ein Klappern fest. Durch den ADAC und anschließend auch in der Werkstatt, wird festgestellt, dass am linken Vorderrad 3 von 4 Radmuttern gelöst waren. Möglicherweise wurde versucht das Rad zu entwenden und der/die Täter wurden dabei gestört. Das Fahrzeug stand von Samstag - Montag ()03.-05.08.19) geparkt in Dorn-Dürkheim in der Hauptstraße. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, insbesondere zu Personen die sich dort aufhielten, möge sich bei der Polizei Oppenheim melden, 06133-9330.

