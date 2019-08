POL-PIOPP: Fahrrad beschädigt

Polizeiinspektion Oppenheim

Über das Wochenende 02.-04.08.2019 hatte ein 45-jähriger Guntersblumer sein Fahrrad am Bahnhof Guntersblum am Fahrradständer abgestellt. Als er am Sonntag Nachmittag sein Fahrrad wieder gebrauchen wollte, stellte er fest, dass es am Vorderrad massiv beschädigt war. Möglicherweise wurde versucht, das Fahrrad zu entwenden oder es wurde mutwillig beschädigt. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, meldet dies bitte der Polizei in Oppenheim, 06133-9330.

