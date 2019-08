Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Winzerfest; Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw

Nierstein (ots)

In der Oberdorfstraße, im Bereich der Nr. 19 kam es am 04.08.2019, gg. 04.20 Uhr aus einer ca. 15-köpfigen Gruppe heraus zu einer Sachbeschädigung am Pkw Toyota Aygo, schwarz mit WI-Kennzeichen. Der Fuß eines transportablen Verkehrszeichens wurde gegen den rechten Kotflügel geworfen, so dass dieser eingebeult wurde und der 48-jährigen Niersteiner Pkw-Halterin ein Schaden von ca. 800 Euro entstand. Die Gruppe incl. dem Täter flüchteten unerkannt. Jedoch gibt es Hinweise, dass der Täter und seine Begleiter Gäste des Winzerfestes waren und aus Mainz stammen. Übermut und Enthemmung durch übermäßigen Alkoholkonsum sind als Grund zu vermuten.

Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330 zu melden.

