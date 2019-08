Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Winzerfest; Körperverletzungen

Nierstein (ots)

Am 04.08.2019, zwischen 01.19 Uhr und 02.31 Uhr fiel in Nierstein, Mainzer Straße, Rheinpromenade ein deutlich alkoholisierter 41-jähriger aus Bischofsheim mehrmals negativ auf, in dem er sich aggressiv und ausfallend verhielt. Er soll eine 55-jährige Niersteinerin geschubst haben, die hierbei Schmerzen in ihrem kürzlich gebrochenem Arm erlitt. Der Störer selbst schilderte den Sachverhalt natürlich vollkommen anders. Er wäre selbst von mehreren Unbekannten geschlagen und getreten, zu Boden gebracht und dort festgehalten worden. Auch sei seine Sonnenbrille zu Bruch gegangen. Er habe nun Schmerzen im Knie. Er erhielt einen Platzverweis.

