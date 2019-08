Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Körperverletzung auf dem Winzerfest, Saalpförtchen/Festmeile

Nierstein (ots)

Am 03.08.2019, gg. 23.45 Uhr kam es auf dem sehr gut besuchten Weinfest zur Verletzung zweier Personen (25-jährige aus Sörgenloch und 24-Jähriger aus Mainz), die sich in einer dreiköpfigen Gruppe ihren Weg durch die Menschenmenge bahnte, um zu einem Weingut zu gelangen. Hierbei wurden sie aus einer anderen Gruppe angerempelt, geschlagen und zu Boden gebracht. Sie trugen einige leichtere Verletzungen davon (Platzwunde, Prellungen jeweils im Kopfbereich pp.). Sie wurden mittels RTW in die Unikliniken nach Mainz verbracht. Die Täter sind unbekannt und konnten unerkannt im Getümmel entkommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330 zu melden.

