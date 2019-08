Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel

Oppenheim, Sant Ambrogio-Ring (ots)

Am Mittwoch, 31.07.19 gegen 23:40 Uhr fällt der Streife in Oppenheim ein Fahrzeug auf, welches einen Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung befährt. Bei der anschließenden Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrer, ein 18-jähriger aus Uelversheim, möglicherweise unter Einfluss von Betäubungsmittel gefahren ist, was er auch einräumt. Die Weiterfahrt wird untersagt und es wird ihm einen Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

