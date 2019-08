Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Gau-Bischofsheim, Bahnhofstraße (ots)

Am Mittwoch Abend, 31.07.19 gegen 19:00 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau aus Stadecken-Elsheim die Bahnhofstraße in Richtung Bodenheim. An der Einmündung Bahnhofstraße / Brühlstraße missachtet sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 48-jährigen Mainzers. Es kommt zum Unfall in dessen Folge beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind. Verletzt wird niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell