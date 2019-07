Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Taschendiebstahl im LIDL

Oppenheim, Sant´ Ambrogio-Ring (ots)

Einer 84-jährigen Dame wird am Miittwoch, 31.07.19 gegen 13:45 während des Einkaufs im LIDL-Markt die Geldbörse aus dem Einkaufskorb entwendet. Kurz zuvor wurde sie von einer jungen Frau in ein kurzes Gespräch verwickelt - möglicherweise sollte sie hierdurch abgelenkt werden. Die junge Frau war ca. 20-30 Jahre halt, hatte ein südländisches Aussehen, hatte eine kräftige Figur, schulterlange glatte schwarze Haare und war gut gekleidet. Wer kann Hinweise zu der jungen Frau geben, evtl. auch ob sie mit einem Fahrzeug kam oder weggefahren ist. Hinweise an die Polizei Oppenheim, 06133-9330

